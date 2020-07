Municipio III, Fdi: Colaierà lascia Lega, benvenuto in Fratelli d’Italia

Roma – “Diamo il benvenuto ad Antonello Colaiera’, che ha aderito a Fratelli d’Italia. Cosi’, il nostro Movimento si rafforza ulteriormente, a dimostrazione del grande impegno profuso per la cittadinanza e le sue istanze in questi anni. L’obiettivo adesso e’ quello di continuare a lavorare con sempre maggior determinazione, affinche’ il centrodestra torni a governare il terzo Municipio. Siamo certi che Colaiera’ sapra’ fornire un contributo importantissimo visto che ben conosce il territorio, le sue caratteristiche e anche le sue problematiche” Lo dichiarano in una nota il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia Francesco Filini, Maurizio Caserini, responsabile di Fratelli d’Italia in Terzo Municipio e Antonello Aurigemma, consigliere di Fratelli d’Italia in regione Lazio.