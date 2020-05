Municipio III: in centri estivi personale per disabili

Roma – “Sul diritto all’inclusione dei bambini e delle bambine con disabilita’ non si transige. Abbiamo ottenuto di poter inserire in spazi educativi integrati durante il periodo estivo, la presenza di personale educativo in sostegno ai bambini disabili nelle sedi indicate dall’amministrazione. La nostra proposta e’ stata inserita nel verbale di intesa. La presenza degli oepa accanto all’alunno con disabilita’ in contesti educativi finalizzati al recupero della socializzazione e delle competenze di base, dopo un lungo periodo di isolamento la consideriamo un modello su cui lavorare. Pensare soluzioni flessibili e concrete in una scuola di territorio diffusa significa provare a rimettere la scuola al centro del Villaggio”. Lo scrivono in una nota congiunta Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, dell’Assessora alle Politiche Educative del Municipio Roma VIII, Francesca Vetrugno e dell’Assessora alle Politiche Sociali del Municipio Roma VIII, Alessandra Aluigi.