Municipio III: ecco iniziative supporto scolastico

Roma – “Data la situazione di difficolta’ che le scuole e le famiglie si trovano ad affrontare, il Municipio III ha messo in rete le iniziative di supporto scolastico che svolgono un’attivita’ gratuita e on line di aiuto compiti o ripetizioni individuali, rivolte alle alunne e agli alunni del territorio. Il progetto e’ pensato supportare le famiglie alle prese con una riorganizzazione dei tempi e degli spazi di vita e nuovi carichi educativi”. Cosi’ Claudia Pratelli, assessora alla Scuola per il III Municipio di Roma.

Di seguito tutte le informazioni utili: “SOS SCUOLA. Supporto scolastico per genitori e alunni Tra le numerose difficolta’ di questo periodo ci sono quelle connesse alla scuola a distanza e al nuovo carico educativo per i genitori. Le scuole affrontano la sfida di reinventare pratiche e metodi, le famiglie quella di svolgere ulteriori e nuove funzioni. Per supportare genitori e alunni il Municipio III ha attivato il progetto SOS SCUOLA che mette in rete le iniziative di supporto scolastico, aiuto compiti e sostegno alle famiglie.

PROGETTO BASE CAMP: sostegno gratuito on line a studenti e studentesse dai 13 ai 16 anni. Il servizio offre aiuto per compiti e ripetizioni individuali con insegnanti di lingue, area umanistica e scientifica. Info: 366.8795731 o consultare la pagina Facebook del progetto Base Camp for Future Education

PROGETTO TOTEM: servizio gratuito di supporto alla didattica a distanza. Aiuto compiti, metodologia di studio, preparazione esami per studenti e studentesse della scuola primaria e media. Info: dott.ssa Veronica Aprile, il martedi’ e il giovedi’, 349.6647642 oppure progettototem3@gmail.com

PROGETTO LABORATORI INTEGRATI: sostegno gratuito on line per la preparazione agli esami per la licenza media. Info: dott.ssa Silvia Rella 349.2629656. Sportello di consulenza psicologica gratuito per insegnanti e famiglie. Info: dott.ssa Daniela Usala 346.4770719 o mediazionescuola@arcisolidarietaonlus.com

SOS FAMIGLIE SOTTOSOPRA: servizio gratuito all’interno del Progetto Sportello Psicologico Al Terzo. È rivolto alle famiglie coinvolte nella riorganizzazione di spazi, tempi, responsabilita’ e funzioni, legata alla scuola a distanza. Info: dal lunedi’ al venerdi’, 10.30-12.30 e 15.00-17.00, 350.1800423 sportellopsicologicoalterzo@gmail.com L’elenco di tutte le iniziative utili per affrontare l’emergenza e’ in continuo aggiornamento sul sito terzomunicipiomaisoli.it.