Municipio III, Lega: a Raimo rispondiamo con ‘Free Hugs’

Roma – “In riferimento alle dichiarazioni offensive e denigratorie diffuse a mezzo social dall’assessore alla Cultura del III Municipio, Christian Raimo, la Lega del III Municipio rispondera’ con serenita’ e con il sorriso tra le labbra”. Cristiano Bonelli, coordinatore della Lega III Municipio, insieme ai consiglieri municipali Bova, Salvati, Astolfi e Bevilacqua mercoledi’ prossimo risponderanno “alle volgarita’ dell’esponente di sinistracentro municipale civilmente, ricordando che soprattutto chi ricopre incarichi istituzionali dovrebbe essere un esempio di rispetto nel confronto politico”. Mercoledi’ in piazza, spiegano gli esponenti leghisti, “anticiperemo la giornata del ‘free hugs’, solitamente prevista per il 21 gennaio di ogni anno. Un gesto di serenita’, la stessa che evidentemente Raimo non riesce ad avere molto spesso. Abbracciarsi, come hanno fatto Salvini e la candidata emiliana Borgonzoni alla Bolognina la scorsa settimana e’ un gesto di affetto, nel caso specifico di unione e complicita’. I ‘brutti e cattivi’ della Lega, in questo modo, daranno una lezione di educazione a chi solitamente accusa di violenza i propri avversari politici. È evidente che le provocazioni sono utili ad alzare la tensione tra diversi schieramenti politici, un gioco che non funziona se il rispetto rimane la priorita’ del confronto politico. Rispetto che Raimo, per attirare su di se’ qualche like in piu’, non dimostra”.