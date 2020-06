Municipio III: parte programma riqualificazione aree verdi

Roma – “Partiranno nei prossimi giorni numerosi interventi realizzati dal Municipio Roma III nei parchi, nelle aree giochi e cani del territorio. Il lavoro di squadra della Commissione Ambiente con l’assessorato alla Gestione del Verde, gia’ avviato con successo lo scorso anno, prosegue con un programma di riqualificazione che tocchera’ diversi quartieri. Abbiamo ascoltato cittadini, volontari del verde e comitati di quartiere, effettuato sopralluoghi, valutato le possibilita’ per rispondere a tutte le richieste.”

“È quindi con soddisfazione che oggi possiamo annunciare la partenza di nuovi lavori del Municipio III per la riqualificazione di arredi, panchine e giochi nelle aree verdi di via Antamoro, via Bolognola, Parco Di Bonaventura, via Pier Antonio Serassi, via Ugo Della Seta, via Virgilio Talli, via della Verna, via Val Trompia. Gli interventi riguarderanno anche la sistemazione esterna dell’area cani di via Rio nell’Elba e la riqualificazione di quella di Largo Labia, e la riparazione delle recinzioni dei Parchi Bolivar, Niccodemi e Caio Sicinio Belluto.”

“Il nostro lavoro di programmazione non finisce qui ma proseguira’ con nuovi momenti di ascolto, partecipazione e confronto in Commissione Ambiente e sopralluoghi svolti congiuntamente per realizzare, pur con le limitate risorse a disposizione, opere che possano migliorare la fruibilita’ dei beni comuni e del verde del nostro municipio”. Lo dichiarano in una nota Francesco Pieroni, assessore alla Gestione del Verde, e Simona Sortino, presidente della Commissione Ambiente del Municipio Roma III.