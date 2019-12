Municipio III, Pieroni: ringrazio M5S per complimenti su via Pantelleria

Roma – Curioso botta e risposta su Facebook tra il consigliere capitolino M5S Angelo Diario, presidente della commissione Sport, e l’assessore ai Lavori Pubblici del Municipio Roma III, Francesco Pieroni. In mattinata il consigliere ha postato con orgoglio: “Sono passato a viale Pantelleria. Vi faccio vedere come e’ stata questa strada fino a ieri e come sara’ a partire da oggi. Un pezzo alla volta vogliamo riportare alla normalita’ le nostre strade. #stradenuove”. Pronta la replica dell’assessore municipale Pd: “Grazie, ma e’ merito del Municipio di centrosinistra!”. Secondo l’esponente Pd “la Giunta Raggi ha talmente pochi successi da elencare che si appropria dei nostri interventi. Via Pantelleria e’ stata inserita piu’ di un anno fa in un programma municipale per oltre 3 milioni di euro di opere di messa in sicurezza delle piu’ importanti viabilita’, in via di completamento proprio in questi giorni. Ringrazio Diario per la involontaria pubblicita’ e i complimenti che ci ha rivolto e lo invito a continuare ad apprezzare il nostro lavoro, come peraltro ha gia’ fatto per la pista ciclabili di Conca d’Oro”.