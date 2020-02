Municipio III: torna progetto educazione stradale

Roma – Da domani al 22 febbraio riparte il progetto ‘Solo frenate dolci’. Dopo l’esordio di grande successo della Compagnia dei Cuscinetti per sensibilizzare alla sicurezza stradale nel III Municipio a novembre scorso, l’iniziativa degli attivisti di Grande come una citta’ insieme a Associazione Salvaciclisti Roma, Spin time Labs, Rete Vivinstrada e i comitati dei genitori delle scuole, si amplia ad altri settori della citta’.

“Un bel progetto per cui in giunta abbiamo dato il patrocinio. Un’iniziativa nata nel Municipio III e che ora si diffonde in altre zone di Roma. ‘Solo Frenate Dolci’ e’ senz’altro una provocazione, messa in scena da attori professionisti, ma anche un altro modo di sensibilizzare gli automobilisti al rispetto del pedone. E’ un esempio di conflitto urbano: in cui la nostra dualita’ di pedoni e conducenti di vetture, con l’una o l’altra versione di noi stessi intesa a prendere il sopravvento sull’altra, viene proposta e messa a nudo imponendoci di riflettere. Cambiando il ruolo cambiamo pero’ anche le nostre sensibilita’ dilatandole e compenetrandole. E cosi’, questa pratica ha il merito di riportare in equilibrio queste sensibilita’ opposte e di risolvere il conflitto”, commenta Giovanni Caudo, presidente del III Municipio, in una nota.