Roma – “Ci stiamo quasi abituando al fatto che cadano i Municipi in questa citta’. Si tratta di una cosa che non era mai successa prima di Virginia Raggi, che ha provato ad usare i Municipi come uffici distaccati senza dargli dignita’ di governi eletti dal territorio e non dotandoli di risorse umane ed economiche per governare”. Cosi’ la presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, in occasione della manifestazione organizzata dal Pd e dal centrosinistra contro la nomina a commissario di Roberta Della Casa dopo la sfiducia votata dall’aula del IV Municipio. “Per il M5S si tratta di un fallimento esteso- ha aggiunto Alfonsi- non solo non governano a livello centrale ma nemmeno nei territori. La manifestazione di oggi e’ invece un altro tassello della costruzione di un largo centrosinistra come unica alternativa al governo cittadino nel 2021”.