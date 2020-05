Municipio IV, Angelucci-Cotticelli: ennesimo fallimento Cinque Stelle

Roma – “Oggi con la sfiducia alla Presidente del IV Municipio Della Casa, firmata da tutti i consiglieri di maggioranza, cade il quarto municipio in 4 anni di mandato: un record negativo di tutto rispetto. Ennesimo fallimento del M5S e della Raggi nel non governo della Citta’. Mentre nella crisi del Covid-19 tutti sono al lavoro per dare il loro contributo nella salvaguardia dei cittadini la Sindaca continua a raccontare favole di un mondo immaginario. La sfiducia di oggi la riporta alla realta’: ossia il peggior governo di Roma dal dopo guerra, quando invece servirebbe tutt’ altro. Facciamo i complimenti al gruppo del PD municipale e al segretario del PD IV municipio per la tenacia con cui nel tempo hanno combattuto per sfiduciare un governo pessimo del municipio. Ora in questa fase di crisi servirebbe un vero gesto di amore per la Citta’ da parte della Raggi: le dimissioni per aprire una pagina nuova”. Lo dichiarano in una nota Mariano Angelucci e Carlo Cotticelli, membri assemblea nazionale del Pd.