Municipio IV, Battaglia: ora si deve guardare a cittadini in sofferenza

Roma – “La sfiducia e’ solo l’ultimo atto di un’esperienza nata male e finita peggio. Si guardi immediatamente al futuro e si aiuti tutti il gruppo uscente del Pd e il Partito locale a sostenere quel movimento popolare, fatto di cittadini, associazioni, imprese e comitati, che in questi mesi hanno espresso tutte le loro perplessita’ su una gestione municipale poco attenta alla comunita’. La partecipazione, il coinvolgimento in un progetto comune, la messa a sistema di tanti buoni esempi, l’attivismo del volontariato di queste settimane sono un’ottima base di partenza: il Municipio IV in questo si e’ sempre contraddistinto.”

“Guardiamo al futuro, come fatto nei Municipi III, VIII e XI. Guardiamo soprattutto ai bisogni di una cittadinanza in sofferenza. La sfiducia non e’ solo un voto in Aula, ma un sentimento di rivincita e una voglia di rilancio cui il Partito Democratico puo’ sicuramente dare un contributo non solo per rispondere all’emergenza in corso, ma anche per la costruzione di un’alternativa ricca e aperta a tante sensibilita’”. Cosi’ in un comunicato Erica Battaglia della direzione regionale del Pd.