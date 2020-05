Municipio IV, Bonafoni: ennesimo fallimento Cinque Stelle

Roma – “La sfiducia di oggi alla presidente del IV Municipio, Roberta Della Casa, oltre a rappresentare l’ennesimo fallimento del governo Raggi conferma quanto e’ stato gia’ palesato dalle cadute delle amministrazioni dei Municipi III, VIII e XI: non e’ possibile governare la Citta’ improvvisando. L’assenza di legami con il territorio e di una visione per i quartieri altro non sono che un mix letale per Roma.”

“E’ arrivato il momento di rimboccarci le maniche e di lavorare alla costruzione di una proposta politica e sociale- frutto di un vero e largo processo di partecipazione dentro e fuori i partiti del centrosinistra romano- che sappia rispondere alle esigenze delle cittadine e dei cittadini. Il Coronavirus ha reso evidenti ed ha accentuato le disuguaglianze e le poverta’; e’ da qui che e’ necessario ripartire assieme a tutte quelle realta’ che in questi mesi hanno permesso la tenuta di fronte all’emergenza – economica e sociale – che ha travolto la Capitale, nell’indifferenza e nella lentezza dell’amministrazione Raggi.”

“Le esperienze precedenti hanno dimostrato a tutti quel che non bisogna fare, ora dobbiamo guardare al futuro con la consapevolezza che nei nostri Municipi vive una voglia di riscatto dopo oltre 4 anni di abbandono e sciatteria; il 2021 puo’ rappresentare l’anno in cui, a Roma, il centrosinistra tornera’ a parlare la stessa lingua dei romani. Auspico – per rispetto verso la cittadinanza e le istituzioni – che la sindaca non nomini, come gia’ avvenuto piu’ volte, la presidente uscente quale delegata del Campidoglio per il IV Municipio”. Cosi’ in un comunicato Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio e presidente del Movimento Pop.