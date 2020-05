Municipio IV, Casu-Pelonzi: sfiducia ultimo atto fallimento Raggi

Roma – “Dopo il III, l’VIII e l’XI Municipio oggi in IV si celebra l’ultimo atto del fallimento Raggi a Roma. Una condanna senza appello all’arroganza con cui la Sindaca e la Della Casa hanno tenuto in ostaggio per 4 anni il Municipio Tiburtino. Adesso si volti davvero pagina: affidare nuove responsabilita’ alla Della Casa dopo il disastro di questi anni sarebbe uno schiaffo in faccia a tutti i cittadini del IV Municipio. Vogliamo ringraziare i consiglieri Umberti, Leobruni, Corrado e Sciascia e tutto il Partito Democratico del IV Municipio per l’opposizione senza sconti oggi finalmente premiata da un sussulto di dignita’ della maggioranza.”

“In queste ore drammatiche per Roma continueremo insieme a lavorare senza sosta per aiutare i cittadini a fronteggiare l’emergenza COVID e aiutare dall’opposizione la nostra citta’ a ripartire in sicurezza, nonostante i ritardi e gli errori del Campidoglio nel realizzare gli interventi previsti da Governo e Regione Lazio. Al fianco di tutte le forze sociali e politiche dell’alternativa per offrire anche ai cittadini del IV municipio la riscossa politica e civica che tutta la Tiburtina merita”. Cosi’ in un comunicato Andrea Casu e Giulio Pelonzi, rispettivamente segretario del Pd Roma e Capogruppo Pd al Campidoglio.