Municipio IV, Ciaccheri: il 4 anche noi in piazza contro Raggi

Roma – “Abbiamo aderito all’appello, lanciato dal PD e dalle forze politiche del centrosinistra, di scendere in piazza il 4 giugno per protestare contro la scelta scellerata della Sindaca Raggi di nominare l’ex Presidente Della Casa, sfiduciata all’unanimita’ dal Consiglio e dal territorio che non ne poteva piu’, come sua delegata per il Municipio IV”. Lo scrivono in una nota congiunta Amedeo Ciaccheri e Carla Corciulo, Portavoce di Liberare Roma.

“Della Casa- hanno aggiunto i due- oggi si e’ contraddistinta nella sua nuova veste di delegata plaudendo allo sgombero avvenuto stamani dell’esperienza del Baobab, dove decine di migranti invece di essere accolti, in una citta’ che dovrebbe essere ancor di piu’ rifugio in un momento cosi’ delicato dell’emergenza sanitaria, hanno ricevuto un biglietto di via. Nemmeno le giuste osservazione della Prefetta hanno persuaso la Sindaca dal mantenere la persona sbagliata alla guida del Municipio IV. Non possiamo stare a guardare come ci si faccia beffe delle volonta’ politiche espresse democraticamente e il 4 giugno saremo sotto il Municipio di via Tiburtina insieme a tutti coloro che hanno a cuore le sorti della nostra citta’”.