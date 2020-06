Roma – “Questa mattina in IV Municipio al presidio di protesta che abbiamo organizzato insieme alle altre forze democratiche e progressiste ho voluto ribadire a Virginia Raggi lo sconcerto e assoluta contrarieta’ alla nomina di Roberta Della Casa come sua delegata in Municipio. Non e’ cosi’ che si amministra una citta’ che sta soffrendo. Non e’ cosi’ che si ascolta un territorio che ha diritto a democrazia e rispetto della volonta’ popolare. E’ il momento di riscrivere un nuovo patto con la citta’ fatto di condivisione, rispetto, ascolto e collaborazione che parta dalle nostre periferie, bellissime e fragili. LiberareRoma c’e'”. Cosi’ il Portavoce di Liberare Roma e Presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri sulla pagina Facebook.