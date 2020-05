Municipio IV, Della Casa delegata da Raggi con ordinanza

Roma – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha firmato l’ordinanza con cui conferisce a Roberta Della Casa, “in virtu’ delle specifiche conoscenze della realta’ territoriale acquisite nell’esercizio del mandato di presidente del Municipio Roma IV”, l’incarico di collaborazione a titolo gratuito in relazione alle funzioni svolte in via surrogatoria dalla sindaca quale, appunto, presidente del IV Municipio. Della Casa, si legge nell’ordinanza, “riferira’ esclusivamente e periodicamente alla sindaca”, e avra’ il compito di individuare “azioni positive e progettualita’ per lo sviluppo di modelli che valorizzino la qualita’ del coinvolgimento” dei cittadini nella partecipazione alla vita sociale e politica del territorio.