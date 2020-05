Municipio IV, Di Traglia-Cartella: fine malgoverno M5S

Roma – “Con il voto di oggi del Consiglio del Municipio IV termina nel peggiore dei modi l’esperienza fallimentare del Governo Cinquestelle, primo annuncio di sfratto alla Sindaca Raggi. E’ pertanto fondamentale rilanciare da subito il campo largo del centrosinistra, coinvolgendo tutte le realta’ civiche e sociali del Municipio e di Roma per mettere al centro le proposte di governo e costruire una solida alternativa per riconquistare la citta’ e la Tiburtina alle elezioni del prossimo anno.”

“E’ fondamentale che si rimetta al centro il percorso partecipativo che abbiamo seguito anche a livello nazionale e regionale, con le elezioni primarie dei rispettivi segretari, che ha rimesso al centro del dibattito i problemi delle persone riportandole a un nuovo impegno sociale e politico. Per questo riteniamo fondamentale impegnarci affinche’ si possano lanciare al piu’ presto elezioni primarie di centrosinistra, partendo dalle tante associazioni e realta’ civiche che in questi anni hanno animato una forte opposizione al M5S e che in questi mesi stanno dando il loro contributo a sostenere le famiglie del municipio davanti a questa crisi sociale.”

“Siamo consapevoli che la nuova situazione di distanziamento sociale dovuta all’emergenza Coronavirus ci imponga una riflessione sulla modalita’ con cui organizzare qualsiasi elezione primaria, ad ogni livello. Ma siamo altrettanto certi che cosi’ come molti italiani si sono saputi reinventare un lavoro attraverso le nuove tecnologie, allo stesso modo il Partito Democratico sapra’ trovare il modo per garantire la partecipazione democratica di tanti elettori e simpatizzanti di centrosinistra attraverso nuove e sicure piattaforme on line.”

“Non puo’ esserci futuro solido e credibile per il centrosinistra unito se non si riparte da un percorso di coinvolgimento e partecipazioni dei tanti esclusi ed emarginati dall’arroganza di governo, municipale e cittadino, del M5S”. Cosi’ in una nota congiunta Ludovico Di Traglia, membro dell’Assemblea nazionale del PD e Lorenzo Cartella, esponente dell’Assemblea Regionale de PD Lazio.