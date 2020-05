Municipio IV, Fassina: Raggi deve ascoltare città

Roma – “La sfiducia votata dal gruppo del M5S in IV Municipio alla Presidente Della Casa, non e’ un fulmine a ciel sereno. È l’inevitabile epilogo di una vicenda amministrativa segnata, mese dopo mese, da incapacita’, indisponibilita’ all’assunzione di responsabilita’, chiusura all’ascolto del Consiglio e della societa’ civile organizzata. Siamo al quarto Municipio a Presidenza M5S caduto dall’avvio della Giunta Raggi. Invece di ricorrere a provvedimenti disciplinari, il M5S dovrebbe fare una valutazione politica. Spetterebbe, innanzitutto, al gruppo M5S in Campidoglio e alla Sindaca: in un quadro sempre piu’ drammatico per Roma, dove i profondi mali economici e sociali ereditati sono stati aggravati da 4 anni inconcludenti e, da ultimo, dagli effetti devastanti del Covid19, e’ irresponsabile il tentativo del Campidoglio di galleggiare per sopravvivere fino a fine mandato.”

“È necessario e urgente che la Sindaca, in un atto di responsabilita’ verso tutti i romani, apra un confronto con le rappresentanze economiche e sociali della Capitale e con tutti i gruppi dell’Assemblea Capitolina al fine di definire un’agenda minima per la nostra citta’ e le misure per realizzarla in un quadro di condivisione. Un’altro anno di galleggiamento e’ insostenibile per Roma, per lavoratori, imprese e famiglie sempre piu’ in difficolta’. Non siamo tra quanti puntano al tanto peggio, tanto meglio”. Cosi’ in un comunicato Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma e promotore di Roma Ventuno.