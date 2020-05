Municipio IV, Leobruni: presidente sfiduciata non può essere commissario

Roma – “Secondo indiscrezioni la Sindaca Raggi avrebbe individuato nella Presidente sfiduciata del IV Municipio Roberta Della Casa, la ‘nuova’ Commissaria del territorio. Mi auguro che non sia cosi’. Per le cittadine e i cittadini del IV municipio significherebbe infatti la prosecuzione di una gestione fallimentare del territorio gia’ sancita dalla mozione di sfiducia presentata dai consiglieri municipali di maggioranza e approvata ieri. Il M5S non sacrifichi il IV Municipio all’altare delle proprie spartizioni interne e guerre intestine, dia un segnale di serieta’ ed eviti uno strappo ancora piu’ grave con la cittadinanza in un momento cosi’ complicato e reso ancora piu’ difficile da ormai quasi 4 anni di cattiva amministrazione”. Cosi’ in una nota Annarita Leobruni, consigliera del IV Municipio di Roma e delegata alla scuola PD Roma.