Municipio IV, Leobruni: Raggi affonda territorio con conferma Della Casa

Roma – “Che dire? Quando l’attaccamento alla poltrona e l’amicizia con la sindaca Raggi superano la voglia di fare del bene a un Municipio di Roma, succede questo. In fondo, nella lista dei buoni che ha fatto la ‘sfiduciata da tutti’ in Consiglio, il ringraziamento piu’ grande e’ andato alla prima cittadina. Della Casa, come avevamo previsto, sara’ la subcommissaria del IV Municipio (180.000 abitanti circa) e continuera’ a trattare il Municipio come ha fatto in questi 4 anni: il regno affamato di Maria Antonietta. Il Pd c’e’, e’ pronto a recuperare lo stato pietoso in cui vive questo territorio. Vogliamo uscire dal degrado. Basta ingiustizie”. Lo dichiara in una nota Annarita Leobruni, gia’ consigliera del Pd nel IV Municipio di Roma.

“Siamo pronti per una alternativa seria e concreta. Ci siamo, il Pd c’e’. Dobbiamo rimettere in moto questa citta’, questo Municipio. Dobbiamo fare presto ma con responsabilita’. Siamo pronti a impegnarci, cominciamo sin da ora a progettare- prosegue Leobruni- Dobbiamo aprire realmente una grande stagione di ascolto e di coalizione con tutte le forze politiche di centro sinistra, rimettere al centro gli abitanti, i cittadini del Municipio IV, territorio complesso ma meraviglioso. Dobbiamo ridare fiducia al voto. Per costruire il futuro del Municipio della Tiburtina serve ripartire da cio’ che e’ stato trascurato: scuola, servizi sociali, ambiente, viabilita’ e lavori pubblici. Facciamo tesoro dei nostri errori passati, ma e’ finita l’epoca dell’incompetenza: non si puo’ piu’ stare a guardare questo degrado e sfascio territoriale”.