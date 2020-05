Municipio IV, Leonori: altro territorio conferma incapacità Cinque Stelle

Roma – “Con la sfiducia nei confronti della presidente del IV Municipio Della Casa, un altro territorio certifica la sostanziale incapacita’ dell’attuale maggioranza cittadina e della sindaca Raggi. Dopo ormai quattro anni, a Roma cresce ovunque la consapevolezza di un’esperienza fallimentare di questa maggioranza raccolta in Campidoglio e nei territori intorno alla sindaca Raggi.”

“Ancora piu’ significativo che in IV Municipio la sfiducia sia stata avanzata degli stessi consiglieri pentastellati, che hanno sottolineato l’incapacita’ della presidente e la sua arroganza, che io stessa avevo avuto modo di misurare in occasione dell’audizione alla Pisana sul Parco di Aguzzano. Percio’ riteniamo inconcepibile che fino alle prossime elezioni si possa pensare di nominare delegata della sindaca la stessa Della Casa, con una furbizia sprezzante e disprezzo profondo nei confronti delle istituzioni, come gia’ avvenuto purtroppo in XI Municipio.”

“Ora il Partito Democratico deve lavorare subito alla formazione di un’ampia coalizione di centrosinistra con gli altri partiti e tutte le realta’ attive sul territorio che costruisca un programma credibile, democratico e progressista, individuando le persone maggiormente in grado di interpretarlo. Guardiamo avanti con la proposta di un territorio inclusivo e utile per i suoi cittadini, mettendoci alle spalle questi anni disastrosi”. Cosi’ in una nota la consigliera dem della Regione Lazio Marta Leonori.