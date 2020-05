Municipio IV, Liberare Roma: ennesimo fallimento Raggi

Roma – “Oggi e’ andata in scena l’ennesima disfatta della gestione Raggi. Una presidente sfiduciata non puo’ essere commissaria indicata dalla sindaca. Dopo il III, l’VIII, l’XI ora si aggiunge il IV Municipio perche’ manca un qualsivoglia progetto di governo per questa citta’. Tra occasioni mancate, ritardi ingiustificati, condotte inadeguate Raggi, la sua Giunta e le propagini municipali non si sono dimostrati all’altezza della sfida. Ogni giorno ne troviamo conferma”. Cosi’ Liberare Roma in una nota.

“A Roma- si legge- c’e’ chi fa opposizione e chi dal basso costruisce riposte alle lacune e alle inadempienze della Raggi. Una speranza da cui ripartire. Il centrosinistra ha dimostrato capacita’ di rinnovarsi e di esprimere storie migliori come gia’ successo nei Municipi I, II, III e VIII come ben ribadito anche nella nota del gruppo capitolino del PD. Occorrono unita’, colazione e primarie per dare una nuova speranza a Roma. In questa direzione va l’iniziativa ‘Roma ora e subito’ che Liberare Roma promuovera’ sulla pagina Facebook, mercoledi’ 20 maggio alle 17 e a cui parteciperanno il segretario PD Roma Andrea Casu, il Responsabile enti locali di SI Paolo Cento, i Portavoce di Liberare Roma Amedeo Ciaccheri e Carla Corciulo e la giornalista Marina De Ghantuz Cubbe.