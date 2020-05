Municipio IV, M5S: Raggi può governarlo onestamente per un anno

Roma – “Non siamo contro la sindaca, anzi le stiamo dando la possibilita’ di governare questo Municipio onestamente a livello politico per l’ultimo anno di consiliatura”. Lo ha detto la capogruppo del M5S in IV Municipio, Germana Di Pietro, intervenendo in Consiglio in replica al termine della discussione in videoconferenza della mozione di sfiducia presentata dalla maggioranza M5S nei confronti della minisindaca Roberta Della Casa.