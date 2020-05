Municipio IV, Palumbo: no a Della Casa commissario

Roma – “Con la sfiducia alla presidente del IV Municipio Roberta Della Casa cade un altro pezzo del Movimento 5 stelle Capitolino. L’unanime bocciatura incassata dalla spocchiosa e arrogante minisindaca, fedelissima della Raggi, e’ arrivata poco prima delle 18, al termine di una lunga e accesa discussione in consiglio municipale, che ha evidenziato tutte le criticita’ dell’esperienza Della Casa, come denunciate dalla sua stessa maggioranza. Il voto unanime contro la minisindaca 5 Stelle (24 consiglieri favorevoli, la Della Casa non ha partecipato alla votazione) deve essere interpretato come una sostanziale sfiducia verso le politiche grilline a Roma, sempre piu’ distanti dalle reali esigenze della citta’ e sempre piu’ incapaci di dare risposte adeguate in questo momento di emergenza.”

“Ci auguriamo che questa ennesima bocciatura induca la Giunta comunale ad avviare una profonda riflessione su cosa non sta funzionando tra gli eletti 5 Stelle, che appaiono sempre piu’ in guerra tra loro, fagocitati da polemiche interne irrisolte e forse irrisolvibili. Vista la sfiducia manifestata nei confronti della presidente Della Casa, non venga in mente alla sindaca Raggi di nominarla commissaria nel municipio che la ha bocciata, sarebbe l’ennesimo sfregio alla democrazia, perpetrato dalla Giunta Raggi in altre note e analoghe situazioni”. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale Marco Palumbo.