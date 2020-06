Municipio IV, Palumbo: vicino a militanti e consiglieri Pd in protesta

Roma – “Massima vicinanza ai consiglieri municipali uscenti e ai militanti Pd del municipio IV che stanno manifestando per chiedere democrazia e diritti per la cittadinanza. Condivido le ragioni della protesta e il sentimento di preoccupazione verso chi, nel territorio della Tiburtina, paga le conseguenze di una amministrazione inefficiente e lontana dalle esigenze dei quartieri. L’emergenza Coronavirus ha messo a dura prova chi, a causa del virus, ha perso il lavoro, prosciugato i risparmi e ora attende sostegno e provvedimenti concreti da parte delle istituzioni.”

“Provvedimenti che, come il bonus spesa, arrivano a rilento e sembrano non essere neppure sufficienti a soddisfare tutte le necessita’. È tempo di un nuovo passo, sia a Tiburtina, da dove parte questa mobilitazione, sia a Roma in generale, che attende un cambio di gestione per fronteggiare la crisi che sta vivendo e lanciare nuova linfa per il suo futuro economico, politico e sociale”. Cosi’ in un comunicato il consigliere comunale Pd Marco Palumbo