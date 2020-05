Municipio IV, Pd Campidoglio: Della Casa non diventi commissario

Roma – “La Raggi perde anche il municipio IV e il gruppo M5S locale critica duramente la condotta della presidente Della Casa, fedelissima della sindaca. Dopo il voto unanime di sfiducia, il primo nella storia dei municipi di Roma, l’ormai ex presidente Della Casa non puo’ essere riconvertita in commissaria dalla sindaca Raggi. Sarebbe un atto di disprezzo della rappresentanza democraticamente eletta dai cittadini. Il venir meno della fiducia a Della Casa evidenzia ancora di piu’ che la maggioranza al governo del Campidoglio e’ sempre piu’ distante dai problemi dei territori.”

“Alla Della Casa e’ toccata la stessa sorte di Mario Torelli nel municipio XI sfiduciato nell’aprile 2019, di Roberta Capoccioni nel Municipio III sfiduciata nel febbraio 2018, preceduti nella lunga scia di crisi dall’VIII a seguito delle dimissioni di Paolo Pace nel marzo 2017. Il centrosinistra unito in una coalizione ampia ha poi vinto le elezioni sia in VIII che in III municipio. Quattro municipi caduti, 2 consiglieri comunali cacciati, 12 assessori di giunta cambiati e una trentina di manager delle aziende capitoline sostituiti sono il triste conto per Roma dell’amministrazione Raggi.”

“Senza un progetto di sviluppo futuro e crescita per la capitale, sempre indecisi sul da farsi nell’affrontare i veri problemi della citta’, la compagine pentastellata romana appare oggi sempre piu’ smarrita e inadeguata ad affrontare la crisi provocata dalla pandemia. Lacerati dalle vicende Marra e Stadio della Roma, incapaci di dare risposte valide sul sociale, sul rilancio dell’econimia cittadina, sui rifiuti, sui trasporti, sul verde ed in generale sui servizi ai cittadini, l’amministrazione Raggi e’ apparsa quasi sempre in retromarcia come sulla candidatura olimpica.”

“Inadeguati a cogliere le opportunita’ di rilancio economico e infrastrutturali per Roma, come per i fondi sui trasporti, hanno depresso anche le capacita’ operative delle aziende capitoline che per la prima volta si sono trovate nella condizione di dover licenziare lavoratori. Ad un anno dal termine del suo mandato l’amministrazione Raggi non ha mantenuto nulla delle tante promesse fatte in campagna elettorale e nel corso di questa travagliata consigliatura. I cittadini romani, ed in primis proprio coloro che con il voto avevano richiesto un rinnovamento profondo, ora puniscono l’inconsistenza e l’incapacita’ di una Sindaca e della sua compagine, mai in sintonia con la citta’”. Cosi’ in una nota il gruppo capitolino del PD.