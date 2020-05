Municipio IV, Pd: no Della Casa commissario

Roma – “La beffa dopo la crisi no, i cittadini del IV Municipio non la meritano. Non e’ pensabile nominare commissario del IV Municipio la piu’ sfiduciata d’Italia”. Lo scrivono in un comunicato il segretario e vicesegretario del Pd Lazio, Bruno Astorre e Enzo Foschi. “La sindaca ha il potere di scegliere chi vuole- precisa il Pd Lazio- ma nominare la Della Casa in sua vece sarebbe un atto di grande prepotenza e arroganza. Scegliere chi ha gia’ totalmente fallito nel governo di quel territorio in virtu’ di un’amicizia personale si qualificherebbe per quello che e’: una bruttissima pagina politica, uno schiaffo ai cittadini e ai quartieri del Municipio che hanno subito tre anni di malgoverno”.