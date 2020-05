Municipio IV, Pd: per Della Casa sfiducia record

Roma – “Ennesimo fallimento della sindaca Raggi. La sfiducia data alla presidente del IV Municipio, Roberta Della Casa, clamorosa nei numeri (presentata da 15 consiglieri su 15 della sua maggioranza e votata da 24 consiglieri su 25 componenti il Consiglio) e’ nelle dimensioni un fatto mai successo nella storia democratica dei municipi romani e rappresenta il totale ennesimo fallimento politico e mostra tutta l’incapacita’ di governo a Roma del Movimento 5 stelle”. Lo scrivono in un comunicato congiunto il segretario e vice segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre e Enzo Foschi.

“Oggi a San Basilio, uno dei quartieri piu’ difficili del territorio del Municipio, i cittadini manifestavano per il ritardo della distribuzione dei buoni spesa e invece di dare risposte a questi problemi dove governano, i grillini si sfaldano su beghe da vecchia politica- spiegano- Il Pd con i suoi iscritti locali, con i suoi eletti nei diversi livelli istituzionali si mobilitera’ per aiutare i cittadini dei quartieri del IV municipio a sentirsi meno soli”. “Di fronte alla enormita’ dei problemi di questi mesi il partito della sindaca Raggi ha davvero segnato una pagina di brutta politica e non basta certo la scelta di Crimi di sospendere in blocco tutto il gruppo municipale 5 stelle a cancellare questa triste verita’. Ora al lavoro per costruire una alleanza larga, politica e civica- conclude la nota- per lanciare la riscossa dei quartieri e delle comunita’ di cittadini del III Municipio”.