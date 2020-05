Municipio IV, Pd: ritorno Della Casa, ci opporremo in ogni sede

Roma – “Raggi e Della Casa hanno gia’ fallito in IV Municipio: lo dimostrano 4 anni di malgoverno e la sfiducia record in Consiglio che ieri ha posto finalmente fine alla disastrosa esperienza della Presidenza Della Casa. I romani hanno bisogno di risposte concrete ai problemi che stanno affrontando subito non di nuove poltrone per chi ha perso il proprio incarico per scelta democratica unanime di tutti gli eletti solo a causa della propria arroganza e incapacita’. Siamo pronti, al fianco dei nostri eletti e di tutte le forze politiche e sociali del territorio, ad opporci in ogni sede a questa scelta assurda e sbagliata, che umilia ancora una volta il municipio Tiburtino e tutta la citta’”. Cosi’, in una nota, Andrea Casu, segretario Pd Roma, ed Eraldo Guardati, segretario Pd in IV Municipio.