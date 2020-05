Municipio IV, Pelonzi: ormai conclusa esperienza Raggi

Roma – “Oggi il Consiglio del IV Municipio ha votato all’unanimita’ la mozione di sfiducia alla Presidente Della Casa. Questa votazione determina una svolta politica non solo per il governo del IV Municipio ma per l’intera amministrazione capitolina a guida M5S. È ormai chiaro che anche all’interno dei 5 stelle e’ venuta meno la fiducia nel progetto di governo della Sindaca Raggi di cui l’ex Presidente Della Casa e’ espressione politica diretta. Questa votazione avra’ riflessi anche in Campidoglio? Cosa accadra’ all’interno della maggioranza che regge la Sindaca? Quel che e’ certo e’ che Roma ora piu’ che mai ha bisogno di un progetto organico di rilancio per superare la morsa della crisi”. Cosi’ in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi.