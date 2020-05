Municipio IV, Righini: è Raggi a dover essere commissariata

Roma – “Non stacchera’ del tutto la spina, come avvenuto per la nomina a commissario di Torelli all’XI Municipio. Ne siamo certi lo fara’ ancora, con la noncuranza ed il disprezzo per le istituzioni tipico dei Cinque Stelle che dovunque sono al potere se le inventano tutte per non andare alle elezioni. Eppure guardando in che condizioni e’ ridotta Roma, quella che dovrebbe essere commissariata e’ proprio lei, in una citta’ allo sbando e ormai sull’orlo del baratro. Ma attenzione, questo continuo regolamento di conti nel M5S spiega solo in parte il fallimento totale dei Penta Stellati, che dipende principalmente dalle loro incolmabili lacune in materia di governo, di conoscenza della macchina amministrativa e dalla loro cronica incapacita’ di gestire i processi politici”. Cosi’ in una nota Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.