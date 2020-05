Municipio IV, Sciascia: Cinque Stelle si impossessano di istituzioni

Roma – “Dal profilo fb dell’ex Assessore al commercio del IV Municipio si apprende che domani mattina ci sara’ l’inaugurazione del mercato solidale a Portonaccio. Nel post, come niente fosse, si ringraziano cittadini e attivisti che, a quanto pare, si sono attivati per l’allestimento degli scaffali del box, il tutto immortalato in una foto dove sono ben visibili l’ex presidente, gli ex assessori ed alcuni attivisti Cinquestelle operare in condizioni, peraltro, contrarie alle piu’ basilari norme di distanziamento sociale vigenti in tempi di covid. Non solo la Raggi nomina l’ex Presidente sfiduciata da tutti come consulente per gli affari del IV Municipio, adesso dobbiamo addirittura assistere all’occupazione politica delle Istituzioni territoriali da parte del partito del M5S.”

“La Raggi batta un colpo ed intervenga per fermare questa deriva assolutista. Chi passa le informazioni agli ex membri di giunta circa le inaugurazioni che ci saranno nel territorio? A che titolo se ne occupano ex assessori decaduti? Invece di occuparsi dei buoni spesa che non arrivano ai tanti cittadini che ne fanno richiesta, si interessano di inaugurazioni che hanno molto il sapore di propaganda. E’ ancora piu’ importante, ora, aderire in forza alla manifestazione lanciata dal PD Roma e PD IV Municipio per il 4 giugno sotto alla sede del parlamentino della Tiburtina”. Cosi’ in un comunicato l’ex consigliere Pd, Emiliano Sciascia.