Municipio IV, Sciascia: contro Della Casa commissario sì a petizione

Roma – “Ho appena firmato la petizione lanciata dal PD Tiburtina su change.org per chiedere alla Sindaca Raggi di non nominare la sfiduciata Della Casa commissario in Tiburtina, che ha toccato quota 100 in pochissime ore. Non e’ pensabile che chi e’ stata mandata a casa dal 100% dei consiglieri del Municipio possa uscire dalla porta per poi rientrare dalla finestra. Diciamo no ai giochi di palazzo e di potere della Sindaca Raggi, che dovrebbe dimostrare un minimo di rispetto per i cittadini della Tiburtina che non si meritano questa ulteriore umiliazione. Da Presidente ‘per caso’ a ‘commissaria’ imposta prepotentemente da Palazzo Senatorio con arroganza ed in spregio della volonta’ popolare espressa soltanto ieri da 24 consiglieri in rappresentanza di tutti gli elettori del Municipio IV. E’ necessario far partire da subito una mobilitazione di cittadini per fermare questo scempio. Basta riciclati”. Cosi’ in una nota Emiliano Sciascia, consigliere Pd del IV Municipio.