Municipio IV, SI: commissario non può farlo presidente sfiduciata

Roma – “Con la sfiducia di oggi alla presidente del Municipio IV, Roberta Della Casa, da parte di tutti i 15 consiglieri della sua stessa maggioranza, si chiude la brutta pagina del Municipio della Tiburtina. L’incapacita’ di far funzionare la macchina amministrativa, i continui cambi nella Giunta, fin dai primi mesi della consiliatura, e le ormai insostenibili prese di posizione contrarie al suo stesso gruppo consiliare, ne hanno determinato la fine anticipata.”

“E’ del tutto evidente che la stessa Della Casa, per quanto ci riguarda, sia ora un nome improponibile come commissario e pertanto Sinistra Italiana del Municipio IV auspica che la sindaca Raggi non intenda percorrere questa strada e dia alla Cittadinanza territoriale un autorevole commissario capace di intraprendere l’azione amministrativa in questo particolare momento emergenziale. Ci faremo carico di intraprendere fin d’ora un percorso che veda tutte le forze politiche democratiche e progressiste, le forze sociali e associative del territorio confrontarsi unitariamente in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno per una seria proposta politica di governo territoriale”. Cosi’ in un comunicato Maurizio Rossi, Coordinatore Sinistra Italiana IV Municipio di Roma.