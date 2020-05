Municipio IV, Tempesta: castello Raggi perde altro pezzo

Roma – “Il castello di Virginia Raggi oggi perde un altro pezzo. Roberta Della Casa, fedelissima della Sindaca, non e’ piu’ la Presidente del IV municipio. Ad un anno dalle elezioni comunali e’ il quarto minisindaco del Movimento Cinque Stelle che viene sfiduciato e mandato a casa. La Sindaca Raggi risparmi ai cittadini l’ulteriore umiliazione di nominarla delegata per il IV municipio, come fatto gia’ con Torelli, presidente sfiduciato in XI municipio mesi fa. Tra promesse mai mantenute, mal governo e beghe interne, ecco come si sta consumando l’ultimo anno di Virginia Raggi Sindaco di Roma”. Cosi’ in un post su facebook la consigliera capitolina del Pd Giulia Tempesta.