Municipio IV, Umberti: noi alternativa a Destra e cialtroni M5S

Roma – “Siamo qui per aprire una vera alternativa a questi cialtorni dei Cinque stelle e alla destra. Qui abbiamo assistito ad un vero bullismo istituzionale e Della Casa e’ sempre piu’ lontana dalle vere necessita dei cittadini”. Cosi’ Massimiliano Umberti, capogruppo del Pd in IV Municipio, in occasione della manifestazione organizzata dal Pd e dal centrosinistra contro la nomina di Roberta Della Casa dopo la sfiducia votata dall’aula del IV Municipio. “Raggi- ha aggiunto il consigliere Emiliano Sciascia- ha calpestato la volonta’ del consiglio che ha sfiduciato all’unanimita’ Della Casa, la sindaca invece l’ha rinominata e adesso a casa ci devono andare entrambe”.