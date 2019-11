Municipio IV, Zannola: Raggi abbandonata da esponenti M5S

Roma – “Anche i consiglieri municipali M5S invitano i cittadini a protestare in Campidoglio. Questa mattina nel IV municipio, la consigliera Rosalba Fulciniti del M5S ai cittadini che protestavano per lo stato di abbandono in cui e’ stato lasciato il quartiere San Basilio ha risposto: ‘Noi siamo con voi. Ma non abbiamo risposte qui. Prendete queste persone e portatele al Comune, qui non c’e’ la soluzione’. In Campidoglio pero’ c’e’ Virginia Raggi, che oltre ai facili proclami sulle periferie non ha fatto nulla e i suoi consiglieri ormai disperati invitano i cittadini a protestare in Comune. Virginia Raggi e’ sempre piu’ sola ormai e’ chiaro anche agli esponenti del suo movimento che non e’ in grado di governare la citta’ e preferiscono abbandonarla”. Cosi’ in una nota il consigliere del Pd capitolino Giovanni Zannola, a proposito della protesta che c’e’ stata in Municipio questa mattina da parte di abitanti delle case popolari di San Basilio.