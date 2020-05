Municipio IV, Zannola: sfiduciata Della Casa, ora largo a primarie

Roma – “L’odierno Consiglio del IV Municipio rientrera’ tra le peggiori immagini della politica romana degli ultimi anni. Sono volati gli stracci: accuse, attacchi personali e politici. Parole pesantissime mentre fuori una crisi colpisce la citta’. Spero la sindaca #Raggi abbia almeno l’intelligenza politica di non nominare la Presidente appena sfiduciata come sua delegata per il municipio IV, cosi’ come fatto in XI ed i cui ‘non’ risultati sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto in questo periodo.”

“Non era mai successo prima che quattro municipi cadessero prima del termine, evidente quindi che la sperimentazione Raggi non ha funzionato, ha mostrato da subito le sue falle e, avviandosi alla conclusione, raccoglie il frutto acerbo di una semina scarsa fatta per lo piu’ di annunci, scuse ed accuse al passato. Il crollo del castello di sabbia grillino e l’emergenza che stiamo attraversando ci impongono una riflessione responsabile si, ma soprattutto ambiziosa capace quindi di guardare al futuro con la speranza e la forza di chi dovra’ concorrere a trasformare davvero la citta’.”

“Credo sia maturo il tempo per accogliere le energie migliori, le idee innovative, le competenze e le realta’ sociali della citta’; per proseguire con piu’ forza quel percorso partecipativo avviato finalizzato a riUnire il centrosinistra che, attraverso il passaggio delle primarie, ci portera’ a coprogettare e coimmaginare la Roma di domani”. Lo scrive in una nota il consigliere capitolino del Pd Giovanni Zannola.