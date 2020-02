Municipio IX, Lanzi: ringrazio volontari e associazioni per impegno

Roma – “A Roma decine di cittadini, individualmente od organizzati in associazioni e comitati, si occupano della cura, della manutenzione e della pulizia di aree verdi, giardini, parchi giochi e aree cani. Lo fanno volontariamente mettendo a disposizione tempo, molto spesso sottratto alle proprie famiglie, e denaro, facendo fronte personalmente alle spese. Senza questo impegno moltissime aree della nostra Citta’ non sarebbero fruibili, rimarrebbero chiuse perche’ l’amministrazione comunale non e’ in grado di occuparsene. Questo accade in ogni territorio e in particolare nel Municipio XI, dove l’associazione ‘Una Finestra Laica sul Territorio’ ha ottenuto l’affidamento di alcune aree verdi alla Magliana e a Marconi e ne cura la pulizia promuovendo attivita’ di inclusione sociale e iniziative volte alla diffusione dell’educazione ambientale e di comportamenti ecosostenibili”. Lo dichiara Gianluca Lanzi, candidato presidente del centrosinistra nel Municipio XI.

“In queste ore l’associazione ha ricevuto un attacco strumentale sui social, da parte di chi crede di conquistare un po’ di consenso mancando di rispetto ai cittadini- prosegue Lanzi- Credo che dovremmo essere tutti grati ai volontari di ‘Una Finestra Laica sul Territorio’ e delle molte altre associazioni attive sul territorio romano come ‘Retake Roma’. Siamo e saremo alleati di chi vuole bene a Roma e nel programma che stiamo costruendo in vista delle elezioni del Municipio XI ci saranno strumenti per valorizzare l’impegno dei volontari e per favorire la loro attivita’”.