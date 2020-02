Municipio IX, Lega: all’Eur settore in crisi

Roma – “Abusivi, degrado e coronavirus: e’ crisi per tutto il settore del Commercio all’EUR. E’ quanto emerge dalla riunione del gruppo Lega del IX Municipio che ha raccolto le istanze dei commercianti e degli imprenditori di commercio in sede fissa alla presenza del consigliere Piero Cucunato”. E’ quanro si legge in una nota.

“Ho gia’ denunciato in passato, come nelle strade principali del centro dell’Eur, tra degrado dei marciapiedi, parcheggiatori e commercianti abusivi, mancanza di controllo e prevenzione il commercio in sede fissa sia seriamente penalizzato- denuncia Piero Cucunato, consigliere municipale della Lega del IX Municipio della Lega- Con la diminuzione di turisti e cittadini nelle strade piu’ commerciali dell’Eur e la paura coronavirus, i commercianti nel pentagono dell’Eur e in molti quartieri del IX Municipio sono in piena emergenza.”

“Chiedero’ un intervento agli esponenti della Regione Lazio e Roma Capitale per riqualificare e ripristinare la legalita’ nelle strade e la possibilita’ di attivare azioni a sostegno del commercio a partire dalla primavera in viale Europa e viale America prosperano bancarelle, mercatini e abusivi che vendono di tutto, con merce ammassata su ogni angolo e spesso con controlli saltuari, per mancanza di personale della Polizia Municipale mentre le attivita’ del Torrino chiudono e il Municipio a guida M5s non interviene”.