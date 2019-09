Municipio I: Si riunisce coordinamento municipale, da domani pulizia Giardini del Colosseo

Roma – Si è riunito oggi a Roma nei locali del gruppo consiliare di Forza Italia in via della greca, alla presenza del consigliere Davide Bordoni capogruppo di FI in Campidoglio, il nuovo coordinamento del I Municipio con l’ordine del giorno vari temi di particolare rilevanza per la Città tra cui il fenomeno dell’abusivismo, dell’assenza di decoro urbano e la Sicurezza. In quartiere così bello come il primo Municipio, vetrina esposta agli occhi del mondo non è all’attenzione dell’attuale Giunta Municipale targata Pd e dal Sindaco Raggi che non ha sufficientemente a cuore i problemi quotidiani e reali dei cittadini. Forza Italia rivendica la sua posizione come partito di lotta e di proposta che in breve tempo porterà, con incontri e temi specifici, soluzioni concrete alle istanze dei cittadini a partire dai commercianti del centro storico. Tra le prime iniziative il coordinamento del I Municipio sarà presente insieme al movimento giovanile per pulire domani 19 settembre alle ore 17:00 i giardini intorno al Colosseo dando il suo contributo e sostegno contro l’incuria e lo stato in cui è ridotto un luogo simbolo della Capitale. Il nuovo coordinamento del I Municipio vedrà attivamente impegnati, nella sua composizione, Luca Aubert come coordinatore e Maurizio Forliti e Stefania Cacciani in qualità di vice coordinatori mentre i membri saranno Leonardo Monni, Rina Grasso, Alessandro Medosi, Stefano Zoani, Patrizia Pucci, Cristiana Campopiano.