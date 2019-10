Municipio Roma XII – Teatroinscatola

Roma – Da luoghi di Roma anche apparentemente “minori”, una delle tante iniziative promosse dalla consorziata http://www.teatroinscatola.it/ .

In questo caso da un Municipio di Roma, il XII°, affacciato sul Tevere con un piccolo proprio lembo, praticamente da Porta Portese fino al ponte della ferrovia Roma-Civitavecchia.

Toponimi per lo più non altisonanti, legati a una cultura popolare non certo “di serie B”, per un’attività di recupero urbano, sociale e culturale che tipicamente non passa per roboanti annunci e conferenze-stampa, ma che in questo caso si lega sul territorio a nomi come quelli di Paolo Villaggio, Luciano Salce, Dino Risi e Luigi Magni; si inizierà con un incontro con Elisabetta Villaggio (figlia di Paolo) alle case popolari di Donna Olimpia, seguito dalla proiezione di un documentario, nella sede del Municipio di via Fabiola n°14, a brevissima distanza.

Il tutto già nella linea dell’innovazione che percorreremo, nel 2020, con la prima edizione di Vivi Tevere Roma (lanciata ormai da tempo, per raccogliere un ampio spettro di apporti partecipativi), con l’obiettivo di valorizzare non soltanto aspetti già ampiamente noti di Roma e del Tevere (per certi versi anche triti), ma di coltivare due polarità che daranno luogo – all’interno del programma – ad un laboratorio denominato “Micro Macro”, fra il locale e il globale: la Roma non retorica o agiografica, ma dalla poliedrica complessità – urbanistica, sociale, culturale – tutt’altro che monocorde, che la fa una delle metropoli più affascinanti del mondo, e la Roma che – consapevole del proprio retaggio, da valorizzare e rinnovare con sforzo e non soltanto guardando a se stessa o al passato – prova faticosamente a fornire messaggi universali e a divenire nuovo faro e riferimento planetario, quantomeno di dibattito e apertura. In tale ottica anche la partecipazione della consorziata Associazione Amici del Tevere al Rebirth Forum Roma promosso da Michelangelo Pistoletto (cfr prima scheda in home-page del portale del Forum; è tale Associazione ad aver richiesto la Concessione della banchina del Tevere a Roma su cui è previsto il clou di Vivi Tevere Roma).