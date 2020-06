Municipio V, Corbucci: nomina Capoccioni è poltronificio

Roma – “Oggi la consigliera grillina Roberta Capoccioni, ex presidente del III Municipio, sfiduciata dalla sua stessa maggioranza due anni fa e poi battuta alle elezioni da Giovanni Caudo, si e’ dimessa da consigliere del III Municipio. Per Montesacro e’ la liberazione definitiva da un incubo. Dispiace per i cittadini del V Municipio, invece, che secondo indiscrezioni giornalistiche la dovranno avere come assessore ai Lavori Pubblici nella giunta Boccuzzi. Se fosse tutto confermato saremmo difronte all’ennesimo esempio di poltronificio al quale ci ha abituato l’amministrazione guidata da Virginia Raggi. Quelli che volevano cambiare tutto, in realta’ volevano solo cambiare lavoro e farlo a spese dei cittadini”. Cosi’ in un comunicato Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito Democratico di Roma.