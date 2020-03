Municipio V, Pulcini: grazie a nostro lavoro, 90% parchi è in ottime condizioni

Roma – Dario Pulcini, Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, ha risposto pubblicamente alle critiche sollevate in un articolo di cronaca romana nel quale si parlava degli sfalci non effettuati nella capitale. Nel pezzo si parlava di 6 milioni di fondi a disposizione per gestire, fra i vari luoghi, il Parco Domenico Taverna al Collatino del quale più volte i residenti ne avrebbero denunciato il degrado e l’abbandono.

Sulle reali condizioni del parco l’Assessore ha affermato: “È necessario fare una precisazione. L’area verde citata non versa assolutamente in queste condizioni. Il Parco Taverna è anzi uno spazio decoroso e fruibile. Nell’ultimo anno sono stati molteplici gli interventi realizzati per restituire dignità e bellezza al parco. Alcuni lavori di pulizia e sfalcio sono stati portati a termine proprio a febbraio.”

“Lo scorso mese, infatti, il Servizio Giardini ha effettuato anche il taglio dell’erba e un’accurata, quindi, manutenzione di tutta l’area. In questo inverno abbiamo realizzato potature ad alberi che, prima di noi, nessuno aveva curato in maniera adeguata. L’ultimo aspetto che resta da sistemare è quello della pavimentazione e della sostituzione delle ultime panchine che sono rimaste ammalorate”.

A proposito di quest’ultimo aspetto, Pulcini ha anticipato i prossimi eventi in calendario:”Abbiamo già fissato, però, il prossimo intervento: sabato prossimo, 7 marzo, con i volontari di Retake verrà effettuata un’operazione di riqualificazione e sistemazione delle panchine. Per quanto riguarda, invece, l’area ludica recintata comunico che subirà un intervento a breve, grazie ai fondi che abbiamo investito. Ricordo che è già stata interessata da una grande messa in sicurezza e, entro l’anno, sarà completamente riqualificata. Il parco è assolutamente fruibile e pulito, a differenza di come lo abbiamo trovato quando ci siamo insediati”.

Nell’articolo veniva menzionata un’altra zona del Municipio e l’Assessore ha prontamente specificato:”Stesso discorso vale anche per quanto riguarda l’area di Largo Preneste (citata anch’essa nell’articolo). Anche in questa zona, l’attenzione e l’impegno da parte nostra è massimo. Stiamo intervenendo, infatti, per ridurre l’abbandono di rifiuti, aumentando anche i controlli. Ovviamente si continua anche con una costante e regolare manutenzione ordinaria”.

Pulcini ha infine dichiarato: “In conclusione ci tengo a sottolineare che, al contrario della polemica sollevata sui presunti fondi impegnati o sufficienti alla manutenzione del verde, il lavoro della nostra Amministrazione ha portato oggi ad avere buone condizioni manutentive sul 90% dei parchi del Municipio, pari a ben 247 ettari di verde, oltre agli interventi strutturali su panchine, aree ludiche, impianti di illuminazione.”

“Tutto ciò è stato possibile anche grazie ad un costante aumento dei fondi a disposizione nel bilancio, crescente di anno in anno. È vero, la strada è ancora in salita, ma abbiamo realizzato e abbiamo in programmazione vari interventi che, prima dell’insediamento dell’attuale amministrazione, non erano mai stati svolti. Non abbiamo intenzione di fermarci e continueremo a lavorare a testa bassa per restituire decoro al 100% delle aree verdi del nostro territorio”.