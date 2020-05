Municipio V, Raggi consegna pc a I.C. Laparelli

Roma – “Abbiamo consegnato dei computer fissi presso l’Istituto comprensivo Laparelli, nel Municipio V. Si tratta di una parte dei pc che la Camera dei deputati ha donato a Roma Capitale e che stiamo destinando agli studenti che a casa non lo possiedono. È fondamentale supportare i nostri ragazzi in questa fase d’emergenza”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Seguire le lezioni online con il nuovo metodo della didattica a distanza per molti non e’ stato semplice. Con questa donazione vogliamo agevolare chi ha trovato difficolta’ in queste settimane e accompagnarli verso la fine dell’anno scolastico- prosegue Raggi- Inoltre, l’istituto ha donato alla citta’ un computer portatile da destinare a uno dei Centri antiviolenza di Roma. Un dono molto gradito per il quale rinnovo il mio grazie. Cerchiamo, giorno dopo giorno, di venire incontro a tutti coloro che ne hanno bisogno. Il nostro lavoro e il nostro impegno vanno in questa direzione”.