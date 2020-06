Municipio V, Veglianti: Boccuzzi spieghi ragioni nomina Capoccioni

Roma – “Apprendo con sconcerto la notizia della nomina dell’ex presidente del III Municipio, Roberta Capoccioni, alla guida dell’assessorato ai Lavori pubblici del V Municipio, in sostituzione di Paola Perfetti. Si tratta dell’ennesimo atto che testimonia lo stato confusionale e controverso della maggioranza Movimento 5 stelle; molti cittadini si domandano le ragioni di questa sostituzione, vista anche l’estraneita’ della Capoccioni rispetto al nostro territorio. Per anni ho svolto le funzioni di assessore ai Lavori pubblici e so quanto sia rilevante la conoscenza dei nostri quartieri; questa scelta che il presidente Giovanni Boccuzzi dovra’ chiarire in Consiglio municipale compromette ulteriormente la situazione, gia’ al collasso dopo quattro anni di inadeguato governo del territorio. Spero che questa nomina non sia stata dettata dalle dinamiche interne ai grillini perche’ rappresenterebbe uno schiaffo alle esigenze del territorio ed alla cittadinanza”. Cosi’ in una nota il consigliere Stefano Veglianti, ex vicepresidente del V Municipio e assessore ai Lavori pubblici.