Roma – “Valzer di poltrone in V municipio. L’ex presidente del III, Roberta Capoccioni, sfiduciata dal #M5S nel 2018, sostituisce l’assessora ai Lavori Pubblici. La sindaca lavora al #RaggiBis offrendo poltrone a pioggia per ‘sistemare’ i fedelissimi! #VecchiaRepubblica?”. Cosi’ in un tweet il consigliere capitolino Pd Giovanni Zannola.