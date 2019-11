Municipio VI, Celli: solidarietà a militanti Pd

Roma – “Solidarieta’ ai militanti e ai simpatizzanti del Partito Democratico in VI Municipio, che hanno visto le loro sedi imbrattate con manifesti inneggianti al ventennio fascista. E’ allarmante che ci siano persone che pensano di risolvere i problemi di oggi guardando al peggior passato del nostro Paese. Coraggio e avanti e ai militanti del VI dico di non mollare”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.