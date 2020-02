Municipio VI, Compagnone: ex plesso via Tordi diventi Caserma Carabinieri

Roma – “L’assurda storia dell’ex plesso scolastico di Via dei Tordi continua, dopo una lunga e attenta istruttoria ha portato l’assegnazione dell’immobile al ministero dell’Interno per trasformarlo in una caserma per l’arma dei carabinieri con relativi fondi gia’ stanziati. In questi giorni, dopo la sollecitazione di molti cittadini non piu’ disposti a vedere inermi il deperimento della struttura e approfondendo la situazione, sembrerebbe che con l’attuale Piano Regolatore non e’ prevista la trasformazione del manufatto in una Caserma dei Carabinieri, con l’immobilismo di Roma Capitale la quale dovrebbe indire una conferenza di servizi Stato, Regione (e comune) e ad oggi ancora non e’ nemmeno convocata. Pertanto il progetto esecutivo risulta fermo, l’immobilismo di questa amministrazione e’ devastante. I cittadini non sono piu’ disposti a tollerare questo increscioso stato delle cose. Valuteremo azioni concrete da intraprendere a tutela della comunita’ territoriale e dell’Arma dei Carabinieri”. Cosi’ in una nota il capogruppo del Pd Municipio VI Fabrizio Compagnone.