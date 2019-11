Municipio VI, Compagnone: non parteciperemo al voto sul bilancio

Roma – “Continua l’assurda gestione amministrativa del M5S di Roma Capitale e dei Municipi. A parole si mostra una legittimo riconoscimento dei Municipi (delle periferie), poi nei fatti manca proprio quel rispetto e considerazione che andrebbe riconosciuto ai territori. Questa volta, il tempo ed il modo per approfondire e condividere la proposta di Bilancio 2019-2020 e’ venuto meno, veramente, non ci sono state le condizioni necessarie per esprime parere.”

“La maggioranza si e’ nascosta dietro cavilli burocratici, sembrerebbe che non siano stati rispettati neanche i tempi previsti dal regolamento di riferimento, ossia, quello per il Decentramento amministrativo nella fattispecie art. 6 comma 4, e attenendosi in parte all’art.36 del regolamento della contabilita’, pertanto, sottoporremo la questione al Segretariato Generale. Aggiungendo che manca il Parere dell’Oref il testo pervenuto peraltro e’ modificabile dalle commissioni, un pasticcio. Non e’ piu’ possibile andare avanti cosi’, i Municipi stanno diventando poco piu’ che dei passacarte. Alla faccia del Bilancio Partecipato e condiviso.”

“Come Gruppo Politico non parteciperemo a questa farsa, non presenteremo emendamenti nell’osservazioni, ma soprattutto non voteremo l’espressione del Bilancio. Se qualcuno e’ abituato ad essere eterodiretto dal sacro blog, noi non siamo allineati e non condividiamo questo ‘modus operandi’”. Cosi’ in una nota il capogruppo del Pd Fabrizio Compagnone.