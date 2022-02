Municipio VI, Franco: Tor Bella Monaca, sgombero case Ater mentre Comune Roma dorme

Roma – “Questa mattina sono stati sgomberati quattro appartamenti in una delle torri di proprietà Ater, della Regione Lazio, in viale Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca. È il secondo sgombero, quest’anno, effettuato sinergicamente da tutte le Forze dell’Ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale gruppo Spe e gruppo VI le Torri.”

“Nonostante io abbia ereditato un municipio pieno di record negativi, devo rilevare la grande presenza e attenzione delle Forze dell’Ordine, che con il loro impegno e la loro costanza stanno contribuendo a cambiare volto al nostro territorio”. Così in un comunicato il Presidente del Municipio VI le Torri, Nicola Franco.

“Per questo, ringrazio sentitamente la dirigente del Commissariato Casilino Nuovo, dott.ssa Isea Ambroselli, il Comandante della Caserma dei Carabinieri di Tor Bella Monaca, dott. Giovanni Villanucci, il Comandante del gruppo Spe, dott. Stefano Napoli, e il Comandante del gruppo VI le Torri, dott. Marco Alia.”

“L’operazione di sgombero di questa mattina dà continuità al percorso di legalità che si sta dando a questo territorio. Ho voluto essere presente con le Forze dell’Ordine per dare loro un segnale di vicinanza e ringraziamento, dimostrando inoltre ai cittadini tutti che l’Istituzione politica sarà sempre al fianco dei cittadini onesti.”

“Ammetto di apprezzare il modus operandi di Ater e Regione Lazio, che con prontezza hanno avviato il percorso di verifiche e sgomberi. Non posso dire lo stesso, purtroppo, per il comune di Roma, che sugli immobili di sua proprietà continua a essere inerte e dormire.”

“Chiedo al Sindaco, Roberto Gualtieri, di attivarsi quanto prima in autotutela, come stanno facendo in Regione Lazio e Ater. Il Campidoglio deve capire che questo territorio ha estremo bisogno di dare un segnale di legalità e rispetto delle regole. Mi aspetto che il mio appello venga ascoltato e di vedere presto un’attività di controllo sulle case dell’Edilizia Residenziale Pubblica”. (Agenzia Dire)